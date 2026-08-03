Inauguraron el comienzo de las obras en la terminal de ómnibus El mandatario provincial encabezó una jornada de obras en la capital tucumana, donde habilitó el nuevo destacamento de la Policía de Tucumán, supervisó el futuro dispensario y presentó los avances de la remodelación integral de la Terminal de Tucumán Bernabé Aráoz, que incorporará mayor seguridad, nuevos servicios y espacios modernos para los usuarios.

El gobernador Osvaldo Jaldo encabezó este lunes una recorrida por la Terminal de Tucumán, donde supervisó los avances de la remodelación integral del edificio, que llevará oficialmente el nombre de “Terminal de Tucumán Bernabé Aráoz”, inauguró el nuevo destacamento de la Policía de Tucumán y visitó la obra del futuro dispensario que funcionará dentro del predio.

Durante la jornada, el mandatario presentó el avance del proyecto de remodelación integral de la terminal, una obra que se ejecutará sin interrumpir el funcionamiento del servicio. La iniciativa contempla una inversión aproximada de 11,2 millones de dólares para transformar completamente el edificio, con una nueva fachada, refacción de andenes, incorporación de áreas comerciales, una zona climatizada de preembarque y mejoras en los espacios interiores y exteriores.

Asimismo, el proyecto prevé la instalación de 150 cámaras de seguridad con tecnología de identificación biométrica, además de un futuro centro de asistencia, con el objetivo de fortalecer la seguridad y brindar mejores servicios a las miles de personas que transitan diariamente por este espacio estratégico de la provincia.

Jaldo destacó el inicio de la remodelación integral de la Terminal de Tucumán Bernabé Aráoz y el cambio de denominación en homenaje al prócer tucumano:

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“Este nombre es en honor a ese gran tucumano que tuvo un rol decisivo en la Batalla de Tucumán”, expresó.

El Mandatario remarcó que la obra permitirá transformar la terminal en un espacio moderno, confortable y seguro para los usuarios. “No solo remodelamos la terminal, sino que le vamos a dar toda la comodidad, el confort y la tecnología que los tucumanos nos merecemos”, afirmó.

El Gobernador tucumano destacó además el trabajo conjunto entre el Estado y el sector privado para concretar la iniciativa.

“Es un trabajo mancomunado del Estado provincial, municipal y el sector privado de Tucumán”, señaló, y valoró que empresas tucumanas sean protagonistas de inversiones que generan empleo y acompañan el crecimiento de la provincia.

Un nuevo destacamento policial para fortalecer la seguridad:

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El Gobernador dejó inaugurado el nuevo destacamento de la Policía de Tucumán dentro del predio de la terminal, una dependencia que permitirá reforzar la prevención y mejorar la respuesta ante situaciones que requieran intervención policial.

Por este punto estratégico circulan diariamente miles de pasajeros, por lo que la incorporación de presencia policial permanente permitirá brindar mayor seguridad a usuarios, trabajadores y visitantes.

Durante la recorrida, Jaldo también supervisó la construcción del dispensario que funcionará en la terminal, destinado a brindar asistencia sanitaria a pasajeros y trabajadores del complejo.

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Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó “que la decisión política del gobernador Osvaldo Jaldo es cuidar los dos accesos y las dos salidas de Tucumán es fantástica”.

Además, sostuvo que “está pensando no en su gestión, sino en tres o cuatro gestiones para adelante”, y remarcó que la remodelación de la terminal “genera trabajo hoy y también a futuro”, al consolidar un espacio estratégico que funciona “las 24 horas, los 365 días del año”.

Finalmente, aseguró: “Tucumán no se detiene. Seguimos creciendo”, al destacar las políticas de infraestructura que impulsa el Gobierno provincial.

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La intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, destacó la importancia de la obra y valoró la decisión del Gobierno provincial. “El gobernador supo escuchar e inmediatamente avanzar con la licitación de una nueva terminal”, señaló.

Asimismo, afirmó que el proyecto permitirá contar con “una de las terminales más eficientes”, con mejores condiciones de bienestar y seguridad para los tucumanos y turistas que utilizan este servicio.

El ministro de Obras, Infraestructura y Transporte Público, Marcelo Nazur, destacó el inicio de la remodelación integral y el nuevo nombre de la terminal, en homenaje al prócer tucumano Bernabé Aráoz.

Además, resaltó la inauguración del destacamento policial y explicó que permitirá coordinar acciones entre la Policía de Tucumán y las fuerzas federales para reforzar la seguridad en este nodo estratégico de ingreso y egreso a la provincia.

Nazur destacó la inversión de la empresa concesionaria, estimada en 11 millones de dólares, con un plazo de ejecución de 40 meses. El proyecto contempla tecnología, salas de espera climatizadas, un nuevo paseo comercial, patio de comidas y renovación de accesos.

Finalmente, aseguró que la terminal continuará funcionando con normalidad durante todo el proceso de obra: “La terminal va a seguir operativa al 100 por ciento durante todo el proceso. Continuará funcionando las 24 horas del día”.

A su turno, Julia Katz, directora ejecutiva de INGECO y otras UTE de la Terminal de Ómnibus Bernabé Aráoz, detalló los primeros trabajos realizados, entre ellos el arreglo del cerco perimetral, bacheo del estacionamiento, mejoras en los accesos de colectivos, sistema de audio y software operativo. También destacó la inauguración del destacamento policial y la construcción de la enfermería dentro del predio.

Fuente Comunicación Tucumán