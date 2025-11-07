Alpine confirmó a Franco Colapinto como piloto titular para el 2026 Luego de tanta espera y enigmáticos en el ámbito de la Fórmula 1, la escudería francesa presentó de manera oficial al pilarense de 22 años, que compartirá equipo con Pierre Gasly y manejará un monoplaza con motor Mercedes bajo el nuevo reglamento de la categoría.

Se terminó la espera. Franco Colapinto fue confirmado como piloto titular 2026 para la escudería Alpine de Fórmula 1. Luego de varias especulaciones y enigmáticos en redes sociales, el argentino de 22 años puso la firma para competir el próximo año.

Todo se confirmó en medio del Gran Premio de Brasil que comienza este fin de semana y a pocas horas de la primera práctica en el circuito de Interlagos. “Vamos, nene”, publicó Alpine a las 10.43. “@FranColapinto completa nuestra alineación de pilotos para 2026, aportando mayor estabilidad y continuidad al equipo para la nueva era reglamentaria”, agregaron en otro post.

El primer guiño se dio cuando la F1 elaboró el flyer de anuncio de la carrera, que incluyó al piloto de Ferrari Lewis Hamilton, al local Gabriel Bortoleto (Sauber) y a Colapinto.

Por otro lado, Sean Summers, vicepresidente ejecutivo y director de marketing de Mercado Libre, bromeó en X con una indirecta muy directa, con la imagen de una lapicera y dijo “llegará mañana”.

También se sumaron los 43 que postearon María y Jamie, los representantes de Franco, días antes de estar en Brasil. Lo último fue lo de la escudería publicando un enigmático “7/11/25” que la suma da 43, número que usa el argentino en su coche.

Ahora, con el pilarense confirmado, ya son 17 las butacas ocupadas y solo restan definir tres lugares para la parrilla del 2026. Cabe destacar que Franco tuvo rivales por el segundo asiento de Alpine como fueron Valtteri Bottas (Briatore había averiguado en Mercedes por él) y de Sergio Pérez (el mexicano llamó al mandamás de Alpine para preguntar por la butaca vacía). Finalmente, ambos corredores serán parte de Cadillac Motorsport, la nueva escudería que se suma para la próxima temporada.

Por otro lado, los tres lugares que restan definir son los dos pilotos de Racing Bulls y la gran incógnita de todas, ¿quién será el compañero de Max Verstappen en Red Bull? Ttras los malos rendimientos de Yuki Tsunoda durante los últimos Grandes Premios, la escudería austríaca ascendería a Isack Hadjar, actual piloto de Racing Bulls, para que comparta box con el tetracampeón del mundo de la Fórmula 1.

Por su parte, en el equipo B de la marca energética se mantendría el neozelandés Liam Lawson y su compañero sería otro integrante de la academia de Red Bull, el inglés Arvid Lindblad, debilidad de Helmut Marko, el asesor especial de la escudería. Isack Hadjar sería el nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull.

Así sería la parrilla 2026 de la Fórmula 1

