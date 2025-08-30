Franco Colapinto largará 16° en el Gran Premio de Países Bajos El argentino quedó a apenas 0.067 del tiempo de corte en la Q1, pero no logró pasar la primera fase de la qualy. Su compañero, Pierre Gasly, comenzará 14°.

Franco Colapinto comenzará el Gran Premio de Países Bajos en el 16° puesto tras quedar eliminado en Q1, por apenas 0.067 de diferencia del tiempo de corte en esa tanda que marcó el brasileño Gabriel Bortoleto. Su compañero Pierre Gasly pasó a Q2, pero estará apenas dos posiciones por delante y largará 14°.

“Me taparon dos autos en el sector 3. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho. Venía haciendo un buen primer y segundo sector, y en el último perdí mucha carga. Una pena porque creo que tendríamos que haber pasado”, reflexionó el argentino tras la qualy.

Los McLaren dominaron otra vez la sesión: Oscar Piastri se quedó con la pole position luego de marcar la mejor vuelta del día en 1:08.662 y ubicarse a apenas 0.012 de su compañero Lando Norris en Q3. Con Max Verstappen en la tercera posición, la sorpresa del día la dio el rookie de Racing Bulls, Isack Hadjar, quien logró el cuarto mejor tiempo de la sesión.

La carrera a 72 vueltas en el circuito neerlandés de Zandvoort se iniciará este domingo 31 de agosto a las 10 de la mañana de Argentina.

El enojo de Franco Colapinto tras quedar 16°

“Hicimos unos cambios malos en la FP3 (Práctica Libre 3). Para la qualy los revertimos y el auto andaba bien, andaba mejor”, afirmó en relación al mal resultado que habían tenido en el entrenamiento previo a la qualy.

En esa línea, Colapinto apuntó contra los problemas que tuvo en el último sector que le hicieron perder décimas importantes que le hubiesen permitido alcanzar la Q2: “Me taparon dos autos en el sector 3, Sainz y Bearman, y perdí mucho tiempo. Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a 2 segundos, perdés mucha carga y se siente mucho. Así que una pena porque había hecho una buena vuelta. Venía haciendo un buen primer y segundo sector, y en el último perdí mucha carga. Una pena porque creo que tendríamos que haber pasado, pero enfocados en mañana ahora”, dijo en la rueda de prensa posterior el hombre de Alpine.

Colapinto reconoció que estuvo todo “muy apretado” y volvió a mostrar su disconformidad por los problemas que tuvo en el tramo final del circuito: “Por eso cuando pasan estas cosas da un poco de bronca porque por muy poco no pasamos. Pero hay que seguir trabajando para mañana”.

“Muy justito, por muy poco. Me taparon dos autos en la vuelta. Da bronca porque cuando está tan parejo todo, es muy poco por lo que pasas o no. Cuando pasan esas cosas, da bronca. Pero hay que seguir trabajando, mañana es una carrera larga. Cambiamos varias cosas en el auto y funcionó mejor. Obviamente que eso es positivo, pero hay que pensar mañana en la carrera”, volvió a expresar su enojo por lo ocurrido.

“El auto funcionó mejor, mejor que en la FP3. Una pena no haber pasado porque creo que teníamos potencial para pasar. Para mañana bien, creo que el ritmo de carrera es bueno, obviamente hay que intentar recuperar unos puestos rápido e ir para adelante”, sentenció.

En diálogo con el sitio oficial de la F1, el argentino volvió a puntualizar en lo ocurrido: “Estuvo muy reñido. Por supuesto, es decepcionante perder por tan poco y pensar que hay cosas que escapan a nuestro control. Tenían dos coches por delante en el último sector. Perdí mucha carga aerodinámica en la 11, la 12 y luego, en la 13, volví a perder con Sainz y Bearman, así que fue difícil. Creo que es más decepcionante cuando está un poco fuera de tu control. Estábamos haciendo una buena clasificación, una buena vuelta y fue muy desafortunado. Cuando no lo consigues por tan poco, es un poco difícil”.

