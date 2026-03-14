Colapinto largará 12° en el GP de China de Fórmula 1 La pole position quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli, de Mercedes.

El piloto argentino Franco Colapinto (Alpine) redondeó una buena clasificación y largará 12° en el Gran Premio de China de Fórmula 1, por lo que se ilusiona de cara a la oportunidad de sumar sus primeros puntos del año. La carrera será este domingo a las 4 de la mañana (hora argentina).

La pole position quedó en manos del italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que el otro piloto en la primera fila será su compañero de equipo, el británico George Russell.

Colapinto tuvo un muy buen inicio en la Q1, en la que avanzó sin mayores problemas gracias a su registro de 1:33,634 que le permitió quedar en el 10° puesto.

En la Q2 el argentino también mantuvo un buen nivel, para girar en 1:33,357, aunque no le alcanzó para meterse en la última tanda clasificatoria al finalizar a solo cinco milésimas del corte.

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De todas maneras, el pilarense, que afronta su tercera temporada en la Fórmula 1, largará en el 12° lugar y se ilusiona ante una muy buena posibilidad para volver a sumar puntos.

Una vez finalizada la actividad en pista, Colapinto habló en la rueda de prensa y se lamentó por la mínima diferencia que lo marginó de la última tanda de clasificación que vio a Andrea Kimi Antonelli alcanzar la pole. “Mejoramos. Sabemos dónde nos falta y que tengo 2 décimas de tiempo en el auto. Es algo que sabemos con el equipo, lo tenemos claro. Pero cuando te falta tan poco por pasar y estar un poquito más cerca de los puntos para mañana, da mucha bronca”, destacó en diálogo con ESPN.

El argentino analizó su trabajo en la clasificación: “Fue una qualy buena, hice buenas vueltas. La última vuelta fue buena. Bloqueé en una curva lenta. Perdí un poco de tiempo. Después, saliendo de la última curva, tuve clipping y me quedé sin energía y perdí media décima más. Entonces, cuando tratás de buscar esa diferencia tan chica, es muy fácil encontrarla. Eso da más bronca todavía. Hay que tratar de laburar para mañana y entender qué hay que mejorar. Obviamente, optimista. Pero cuando te quedas afuera por tan poco, da mucha bronca”.

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A su vez, su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, volvió a destacarse en la clasificación y comenzará la carrera de este domingo en el séptimo puesto.

En lo que respecta a las primeras posiciones, Antonelli consiguió la pole position gracias a su gran registro de 1:32,064, mientras que su compañero de equipo en Mercedes, George Russell, quedó segundo a 222 milésimas.

La segunda fila estará conformada por los pilotos de Ferrari, el británico Lewis Hamilton y el monegasco Charles Leclerc, quienes finalizaron tercero y cuarto respectivamente.

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En la siguiente fila dirán presente los McLaren del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris, mientras que el top 10 lo completaron el francés Pierre Gasly (Alpine), el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), el francés Isack Hadjar (Red Bull) y el británico Oliver Bearman (Haas).

Más temprano se había llevado a cabo la carrera sprint, en la que Russell consiguió quedarse con el triunfo, mientras que Leclerc y Hamilton completaron el podio.

Los otros cinco pilotos que sumaron puntos en esta carrera, que tiene un tercio de extensión con respecto a las normales, fueron Norris, Antonelli, Piastri, el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y Bearman.

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Colapinto, por su parte, había escalado desde el 16° puesto hasta el 12° tras una gran largada, pero no pudo sostener el ritmo y cruzó la bandera a cuadros en el 14° puesto.