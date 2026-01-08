La Fórmula 1 modificó el formato de la clasificación para 2026 La llegada de Cadillac a la máxima categoría del automovilismo trajo consigo varios cambios en la qualy.

La Fórmula 1 2026 recibió varias modificaciones en el formato de clasificación debido a la llegada de Cadillac, ya que la parrilla pasará de contar con 20 autos en pista a 22 y deberá haber un pequeño ajuste.

La estructura de tres rondas de “qualy” seguirá existiendo y la Q3, fase en la que los 10 mejores tiempos al circuito para definir las posiciones finales de salida, no sufrirá cambios, aunque sí lo harán las dos instancias previas.

Hasta la pasada temporada, tanto en Q1 como en Q2, quienes quedaban eliminados eran los últimos cinco pilotos clasificados. No obstante, con la incorporación de Cadillac para la siguiente campaña, pasarán a ser seis los corredores que se despedirán en cada ronda.

¿Cómo es el nuevo formato de clasificación de la Fórmula 1?

La clasificación comenzará con la Q1 en la que los últimos seis pilotos (17° a 22°) quedarán afuera de competencia tras 18 minutos de disputa en el que buscarán hacer la vuelta del circuito en el menor tiempo posible.

Luego, 16 competidores repetirán lo hecho en la instancia previa con el objetivo de meterse en el top 10. Aquí, también serán seis los corredores eliminados (16° a 11°) después de 15 minutos y dejarán a los mejores diez para que luchen por la pole position en la Q3, que contará con una disputa de 12’.

Allí, los tiempos que logren los pilotos una vez finalizada la ronda, determinarán las plazas finales para la parrilla de salida que tendrá lugar en la carrera principal.

MIRA TAMBIÉN Preocupación por la salud de Roberto Carlos tras ser operado por un problema en el corazón

En cuanto a la clasificación para el formato Sprint, la estructura es similar, aunque existen modificaciones en dos aspectos: la Q1, Q2 y Q3 serán más cortas y los neumáticos estarán especificados para cada sección (medios en SQ1 y SQ2, blandos en SQ3).

La primera carrera de la Fórmula 1 2026 será el Gran Premio de Australia, que se celebrará en Melbourne del 6 al 8 de marzo de 2026, iniciando la temporada con el debut de nuevas reglas técnicas y combustible sostenible. La carrera principal está programada para el domingo 8 de marzo a la 1:00 AM (hora de Argentina)