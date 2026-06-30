Lionel Messi participó de un divertido video de promoción de la nueva película de Spiderman El capitán de la selección argentina protagonizó un adelanto del próximo film del superhéroe arácnido. Tom Holland, actor que le da vida a Peter Parker también aparece en el clip difundido durante este martes.

Lionel Messi protagonizó un video publicitario junto a Tom Holland para promocionar la nueva película de Spiderman llamada “Brand New Day” que se lanzará a fin de julio en todo el mundo. El spot une dos públicos muy diferentes: los seguidores de fútbol y los fanáticos de los superhéroes.

El clip, que no dura más de 40 segundos, muestra a Tom Holland en su rol de Peter Parker hablando por teléfono mientras toma un café en un local neoyorquino. En ese momento, ingresa Lionel Messi al lugar tomando por sorpresa al superhéroe.

Peter Parker corta el teléfono de inmediato cuando se da cuenta de que Messi ingresa al bar en el que estaba: “Me tengo que ir, me tengo que ir”. “¿Eres Messi?”, le pregunta al 10, que responde afirmativamente en español.

“¿Qué estás haciendo aquí? ¿Estás buscando a Spiderman?”, vuelve a preguntar. Ante la confirmación del capitán, el actor corre a ponerse el disfraz y aparece con su típico atuendo. “¿Le tienes miedo a las alturas?”, le consulta. Messi, sin entender el idioma, responde: “¿Cómo?”. Enseguida aparece gritando mientras vuela por los cielos de Nueva York abrazado al superhéroe arácnido.

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De esta forma, la campaña aprovechó por completo el contexto del Mundial 2026 para la promoción de Spiderman: Brand New Day. Messi funciona como una conexión entre ambas audiencias, masivas, que van por caminos muy separados.

El film marca el regreso de Tom Holland como Peter Parker luego de los hechos narrados en Spider-Man: No Way Home. La historia trae nuevamente al personaje en una etapa muy diferente: el mundo no recuerda su identidad y aparecen nuevos problemas que lo obligan a reconstruir su vida como un superhéroe. Está dirigida por Destin Daniel Cretton y participan Zendaya, Jacob Batalon, Sadie Sink, Jon Bernthal, Mark Ruffalo y Michael Mando, entre otros.