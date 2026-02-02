La lista completa de ganadoras y ganadores de los Premios Grammy Kendrick Lamar lideró el medallero al llevarse cinco gramófonos en la ceremonia del último domingo. Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista en imponerse en la categoría álbum del año con un disco íntegramente en español. Ca7riel y Paco Amoroso recibieron el crédito al mejor álbum alternativo latino.

Escuchar la noticia Escuchar la noticia

El rapero californiano Kendrick Lamar lideró el último domingo la edición 68 de los Grammy con cinco premios, en una gala en la que el puertorriqueño Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista en ganar el premio a mejor álbum del año con un disco íntegramente en español.

Por su parte, la dupla argentina Ca7riel y Paco Amoroso recibió el crédito al mejor álbum alternativo latino

Este es el listado de nominaciones en las principales de las 95 categorías que se premian en los Grammy:

Álbum del año

Debí tirar más fotos, de Bad Bunny.

MIRA TAMBIÉN Murió la actriz Catherine O’Hara a los 71 años

Grabación del año

“Luther”, Kendrick Lamar con SZA.

Canción del añ.

“Wildflower”, compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish).

Mejor nuevo artista

Olivia Dean.

MIRA TAMBIÉN Premios Oscar 2026: la lista completa de nominaciones

Mejor productor del año de música no clásica

Cirkut.

Mejor compositor del año de música no clásica

Amy Allen.

Mejor álbum vocal de pop

Mayhem. Lady Gaga.

Mejor interpretación de pop individual

“Messy”, Lola Young.

Mejor interpretación de pop en dúo o grupo

“Defying Gravity”, Cynthia Erivo & Ariana Grande.

Mejor álbum de música urbana

Debí tirar más fotos, Bad Bunny.

MIRA TAMBIÉN Allanaron la vivienda del exnovio de Romina Gaetani y secuestraron armas

Mejor grabación de dance pop

“Abracadabra”, Lady Gaga.

Mejor álbum vocal de pop tradicional

A Matter of Time, Laufey.

Mejor álbum de rock

Never Enough, Turnstile.

Mejor álbum de rap

GNX, Kendrick Lamar.

Mejor video musical

“Anxiety”, Doechii.

Mejor álbum de teatro musical

Buena Vista Social Club

Mejor portada de disco

Chromakopia, Shaun Llewellyn & Luis Panch Perez, art directors (Tyler, the Creator).

Mejor álbum de pop latino

Cancionera, Natalia Lafourcade.

Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)

Palabra De To’s (Seca), Carín León.

Mejor álbum de jazz latino

A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.

Mejor álbum de rock latino o alternativo

Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso.

Mejor álbum de música latina tropical

Raíces, Gloria Estefan.

Mejor interpretación de música global

“EoO”, Bad Bunny.