El rapero californiano Kendrick Lamar lideró el último domingo la edición 68 de los Grammy con cinco premios, en una gala en la que el puertorriqueño Bad Bunny hizo historia al convertirse en el primer artista en ganar el premio a mejor álbum del año con un disco íntegramente en español.
Por su parte, la dupla argentina Ca7riel y Paco Amoroso recibió el crédito al mejor álbum alternativo latino
Este es el listado de nominaciones en las principales de las 95 categorías que se premian en los Grammy:
Álbum del año
Debí tirar más fotos, de Bad Bunny.
Grabación del año
“Luther”, Kendrick Lamar con SZA.
Canción del añ.
“Wildflower”, compositores Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell (Billie Eilish).
Mejor nuevo artista
Olivia Dean.
Mejor productor del año de música no clásica
Cirkut.
Mejor compositor del año de música no clásica
Amy Allen.
Mejor álbum vocal de pop
Mayhem. Lady Gaga.
Mejor interpretación de pop individual
“Messy”, Lola Young.
Mejor interpretación de pop en dúo o grupo
“Defying Gravity”, Cynthia Erivo & Ariana Grande.
Mejor álbum de música urbana
Debí tirar más fotos, Bad Bunny.
Mejor grabación de dance pop
“Abracadabra”, Lady Gaga.
Mejor álbum vocal de pop tradicional
A Matter of Time, Laufey.
Mejor álbum de rock
Never Enough, Turnstile.
Mejor álbum de rap
GNX, Kendrick Lamar.
Mejor video musical
“Anxiety”, Doechii.
Mejor álbum de teatro musical
Buena Vista Social Club
Mejor portada de disco
Chromakopia, Shaun Llewellyn & Luis Panch Perez, art directors (Tyler, the Creator).
Mejor álbum de pop latino
Cancionera, Natalia Lafourcade.
Mejor álbum de música mexicana (incluida tejana)
Palabra De To’s (Seca), Carín León.
Mejor álbum de jazz latino
A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta & Joey Calveiro.
Mejor álbum de rock latino o alternativo
Papota, CA7RIEL & Paco Amoroso.
Mejor álbum de música latina tropical
Raíces, Gloria Estefan.
Mejor interpretación de música global
“EoO”, Bad Bunny.
