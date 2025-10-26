Alberdi elige: cómo será el proceso electoral en el municipio La Junta Electoral Nacional y la Junta Electoral Provincial trabajan en conjunto para asegurar un desarrollo ordenado y transparente de las elecciones municipales en Juan Bautista Alberdi.

Este domingo 26 de octubre, los vecinos de Alberdi acudirán a las urnas para elegir intendente y concejales, en simultáneo con las elecciones legislativas nacionales. Para garantizar un proceso organizado, la presidenta de la Junta Electoral Nacional en Tucumán, Patricia Marcela Moltini, y el titular de la Junta Electoral Provincial, Daniel Leiva, firmaron un convenio de cooperación que define pautas de coordinación y logística.

El secretario de la Junta Electoral de Tucumán, Darío Almaraz, explicó en diálogo con LV12 que “los electores se encontrarán con dos mesas de votación: una para las autoridades nacionales y otra para las locales. Ambas funcionarán juntas por una cuestión de logística y comodidad para el votante”.

En esta oportunidad, Tucumán renovará cuatro de sus nueve bancas en la Cámara de Diputados de la Nación, y será la primera vez que se utilice la boleta única de papel para elegir autoridades nacionales.

Almaraz detalló que “para votar a las autoridades nacionales, no se ingresará al aula: la cabina estará a la vista de todos, pero resguardará la privacidad del votante. La boleta se colocará en la urna nacional”.

MIRA TAMBIÉN Sur tucumano: secuestran más de 31 kilos de marihuana ocultos en frazadas y colchas

En el caso de las elecciones municipales, los vecinos de Alberdi encontrarán una segunda urna en el cuarto oscuro, donde podrán elegir un intendente y diez concejales. “Habrá siete boletas de intendente y otras combinadas con los concejales y sus respectivos acoples, en total unas 27 boletas diferentes entre las que cada elector podrá elegir”, precisó.

Finalmente, el funcionario indicó que primero se realizará el escrutinio de las mesas nacionales y luego el de las municipales, asegurando así un procedimiento claro y ordenado.