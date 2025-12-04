El Concejo debate el marco regulatorio del transporte privado y la suba del boleto de colectivo En medio de protestas de trabajadores de apps, los concejales debaten el marco regulatorio del transporte privado y la suba del boleto de colectivo.

El Concejo Deliberante de la capital celebra una sesión de alta tensión este jueves, que se centra en la definición del futuro del sistema de transporte urbano. Los ediles abordan la regularización de las aplicaciones de transporte privado y la solicitud de un aumento en la tarifa del colectivo, mientras que afuera, trabajadores de las apps de transporte se manifiestan por la falta de diálogo.

Marco legal para Apps

El primer punto del temario, que se debatió durante los primeros 45 minutos de la sesión, establece la regularización del transporte privado de personas a través de plataformas electrónicas. Esta nueva ordenanza buscaría la simplificación del sistema.

El presidente de la Comisión de Transporte explicó que la nueva normativa contempla el servicio de apps como un servicio de transporte, algo que no sucedía con las ordenanzas anteriores. Además, mencionó que el proyecto busca alivianar las obligaciones de los taxistas.

La ordenanza también incluye la regularización del servicio de transporte público de pasajeros en motocicletas, conocidos como “Uber Motos”. Sin embargo, se aclaró que estos no podrán levantar pasajeros en la vía pública como los taxis, sino que el servicio deberá ser solicitado previamente a través de la aplicación.

La letra chica, en manos del Ejecutivo

Un punto de conflicto es la falta de definición en temas sensibles que el proyecto deja para que sean reglamentados por el Ejecutivo Municipal. La ordenanza no establece:

Cupos de motos o autos que puedan trabajar.

Restricciones sobre la cilindrada de las motocicletas (donde se manejaron cifras como 110 o 125 cc).

La antigüedad de los vehículos, un tema que despierta preocupación por el estado actual de algunas unidades de taxi y moto.

También se abordaron los plazos de adecuación: 180 días para taxis y 120 días para conductores de apps. Las tarifas de las aplicaciones seguirán dependiendo de su régimen, mientras que las de los taxis serán reguladas por el Concejo y el Municipio.

Aumento del boleto y protestas

Otro tema de gran impacto es la inminente aprobación de un incremento en la tarifa del servicio público de colectivos. Trascendió que el nuevo valor del pasaje se fijaría en $1250, lo que representa un aumento del 30%. Este proyecto ya contaría con el consenso de los concejales.

En las afueras del recinto, en la intersección de San Martín y Monteagudo y otros cruces cercanos, el tránsito vehicular está cortado debido a la manifestación de trabajadores de las aplicaciones.

Gonzalo y Facundo, referentes de los trabajadores, calificaron las ordenanzas como “desproporcionadas y arbitrarias”. Denunciaron que no hubo un llamado para debatir, negociar o acercar posiciones antes de la presentación de los proyectos, lo que consideran una falta de “humanización” y un acto “antidemocrático”.

Finalmente, expresaron su preocupación por el precedente que sentaría una ordenanza únicamente para la capital, temiendo que el resto de las localidades (Yerba Buena, Tafí Viejo, Banda del Río Salí) terminen copiando la normativa.