Facundo Ale fue alojado en Benjamín Paz Recordemos que Facundo Ale era buscado intensamente luego de protagonizar una balacera en una fiesta en Tafí Viejo el fin de semana pasado, tratándose de un enfrentamiento contra “Los Gardelitos”.

Tras un importante operativo que involucró a personal de la Policía de Tucumán y del Servicio Penitenciario, este domingo trasladaron a Facundo Ale hacia la Unidad número 1 de Benjamín Paz.

Recordemos que Facundo Ale era buscado intensamente luego de protagonizar una balacera en una fiesta en Tafí Viejo el fin de semana pasado, tratándose de un enfrentamiento contra “Los Gardelitos”, conocida banda de la que se sabe existe una disputa que data de hace años entre ambos clanes.

Tras una intensa búsqueda y un trabajo coordinado de la Policía lograron detenerlo este viernes cuando se escondía en un cañaveral que se encuentra en el límite con la vecina provincia de Santiago del Estero.

El director general del Servicio Penitenciario de Tucumán, Ramón Quinteros señaló: “En el día de la fecha, aproximadamente a horas 16, fue alojado Juan Facundo Ale quien está imputado en la causa ´Federico Casanova sobre acopio de armas de fuego, municiones y otros delitos´. En estos momentos está siendo atendido por personal de sanidad, constatando que se encuentra en buen estado de salud”.

Quinteros sostuvo que Ale será alojado en la Unidad número 1 y, además, indicó cómo será el régimen en esa Unidad: “No podrá usar el teléfono, tendrá permitido una sola visita a la semana por determinado tiempo, su abogado, como defensor, puede venir, pero no tendrá los beneficios que puede gozar en una comisaría o en otro lugar”, afirmó el director general.

Por su parte, el subcomisario Gómez José, jefe de la Sección Delitos Especiales y Generales del Departamento Inteligencia, quien estuvo encabezando el traslado del detenido, detalló: “En el día de la fecha se llevó a cabo la audiencia de control de detención del imputado Ale que su señoría Hernández María Soledad, entre otras medidas,

dispuso el inmediato traslado del imputado hacia el Complejo Penitenciario Benjamín Paz. A raíz de ello es que, en un trabajo coordinado entre Jefatura de Policía, el Ministerio de Seguridad y el Servicio Penitenciario de Tucumán se dispuso la realización de un operativo para dar cumplimiento con lo dispuesto por la jueza”.

El traslado fue llevado a cabo por personal del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO), Grupo Especial de Apoyo Motorizado (GEAM), Dirección de Operaciones Motorizadas (DOM) y del Departamento Inteligencia.

“Esto habla del trabajo que se vino realizando en forma conjunta de todo el personal policial bajo la supervisión del jefe y subjefe de Policía que tuvo sus frutos cuando se logró dar con la detención de esta persona que era intensamente buscada”, cerró Gómez.