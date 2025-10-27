Jaldo felicitó a Bruno Romano, intendente electo de Alberdi El triunfante candidato a jefe municipal de la ciudad sureña por el Frente Tucumán Primero visitó la Casa de Gobierno donde fue recibido por el primer mandatario provincial y funcionarios del gabinete provincial.

El gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió con el intendente electo de Juan Bautista Alberdi, Bruno Romano, a quien felicitó por su victoria en las elecciones municipales desarrolladas en la jornada de ayer en la ciudad del sur tucumano.

Del encuentro participaron el ministro del Interior, Darío Monteros; la legisladora, Nancy Bulacio y el actual interventor de J.B. Alberdi, Guillermo Norry.

Romano, candidato del frente oficialista Tucumán Primero, resultó electo con el 46% de los votos, superando al candidato radical, Luis María Díaz Augier (Cambia Tucumán), que reunió el 38%.

Tras la reunión, Romano expresó: “En la reunión conversamos bastante con nuestro gobernador de cómo vamos a seguir trabajando en la ciudad de Juan Bautista Alberdi en este tiempo que nos queda antes de la asunción. Trabajar en conjunto con la intervención para seguir con las obras que se están realizando”.

El intendente electo destacó el acompañamiento de los vecinos y afirmó: “Esperamos el triunfo. Trabajamos mucho para eso. Visitamos a cada vecino y sabíamos que nos iba a ir bien en esta elección”.

En relación con la transición municipal, Romano señaló: “Ahora me tengo que reunir con el interventor para hacer una planificación de trabajo antes de la asunción”.

Sobre la seguridad, manifestó: “Vamos a trabajar mucho en la seguridad, que ya la está trabajando el interventor Guillermo Norris. Vamos a seguir con ese trabajo nosotros”.

El intendente electo agradeció el respaldo de la ciudadanía y sostuvo: “Agradecer a todos los vecinos que confiaron en mí. Sacamos más de nueve mil votos. Creo que soy el intendente más votado de la historia”.

Finalmente, Romano valoró el apoyo del gobernador y afirmó: “Me felicitó. Se puso a disposición para trabajar en conjunto conmigo y acompañarme en todo”.

Por su parte, el interventor de Alberdi, Guillermo Norry, detalló que en la reunión se dialogó sobre cómo se articulará el período de transición hasta que el intendente electo sea proclamado por la junta electoral.

“Los pasos para seguir para la transición vendrán luego del escrutinio definitivo, con la proclamación por parte de la Junta Electoral y la asunción del nuevo intendente. En el camino, vamos a ir armando equipos de trabajo”, sostuvo.

En relación al estado del municipio, Norry remarcó que “está saneado y tiene obras en curso que son el motor de la continuidad del gobierno, con el apoyo del gobernador Osvaldo Jaldo”.

Asimismo, el interventor contó que durante su tiempo en la gestión de Alberdi creó una Secretaría de Seguridad, que permitió reforzar la seguridad ciudadana con la instalación de cámaras en varios sectores de la ciudad. “Además, hemos instalado una aplicación en los celulares de la gente, de los comerciantes, que se llama Alberdi Segura, donde apretando los botones de pánico se presentan los agentes de seguridad en el lugar del hecho”.

Por último, Norry destacó que la intervención “logró calmar el clima de inestabilidad que se vivía en Alberdi y la sensación de inseguridad. Hoy podemos decir que los alberdianos caminan tranquilos por las calles, disfrutan de sus fiestas, ejercen su gastronomía y el comercio está trabajando”.