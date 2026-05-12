La Policía incautó 48 kilos de marihuana y detuvo a dos mujeres En el marco del Operativo Lapacho los efectivos policiales coronaron un trabajo investigativo de días.

En el marco del Operativo Lapacho 2026, efectivos de la Dirección de Puestos Fronterizos concretaron un importante procedimiento contra el narcotráfico que culminó con el secuestro de más de 48 kilos de marihuana y la detención de dos personas vinculadas a la causa.

El operativo fue llevado adelante por personal del Puesto Fronterizo 7 de Abril, ubicado sobre Ruta Nacional 34, kilómetro 896, siguiendo directivas del director general de Unidades Especiales, comisario general Walter Fabio Ferreyra.

La investigación se inició el pasado 7 de mayo, cuando efectivos policiales detectaron sustancias estupefacientes ocultas en cinco encomiendas transportadas por la empresa Vía Cargo. Los paquetes tenían origen en la ciudad salteña de Orán y destino final en la provincia de Tucumán.

Tras la inspección correspondiente, los uniformados hallaron 46 envoltorios rectangulares con marihuana compactada, alcanzando un peso total de 48 kilos con 264 gramos.

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A partir del hallazgo, y bajo directivas de la jueza federal Fabiola Padín, del Juzgado Federal N°3 de Tucumán, se dispuso avanzar con una investigación bajo la modalidad de entrega vigilada. El trabajo se realizó de manera conjunta entre efectivos de la Policía Federal Argentina y personal de la DIDROP, con el objetivo de identificar a los responsables de la maniobra ilícita.

Como resultado de las tareas investigativas, se logró la detención tanto del destinatario como del remitente de las encomiendas, en el marco de una causa por infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N°23.737.

Desde la fuerza destacaron que la investigación continúa bajo supervisión de la Justicia Federal y remarcaron los resultados positivos obtenidos en la lucha contra el narcotráfico en la provincia.

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La supervisión general del procedimiento estuvo a cargo del director general de Unidades Especiales, comisario general Walter Fabio Ferreyra, y del subdirector general, comisario inspector Carlos Ariel González.

Trabajo de varios días

El comisario general Jorge Nacusse, titular de la DIGEDROP explicó: “En la fecha estamos coronando con éxito una investigación. Un procedimiento iniciado el día jueves pasado en horas de la noche cuando personal de Unidades Especiales a cargo del comisario general Ferreyra interceptó un vehículo de transporte de encomiendas que entre todos los bultos llevaba cinco bultos, los cuales tenían ropa y en su interior envuelto con estas prendas de vestir, picaduras de marihuana que arrojaron un peso de 48 kilos y medio”.

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Asimismo Nacusse, señaló que tomó intervención el Juzgado Federal N° 3 a cargo del doctor Díaz Vélez, el cual dio directivas precisas de realizar un seguimiento de entrega vigilada, secuestro de la sustancia y secreto sumario.

En ese sentido, detalló: “Esta encomienda se dirigía previo paso por Buenos Aires y retornar a la provincia de Tucumán. Se hace referencia que venía desde Orán, Salta”.

“Hemos contado con la colaboración del personal de la Policía Federal que ha hecho el seguimiento hasta Buenos Aires y nuevamente a esta provincia. Y ya una vez que ya estaba nuevamente en San Miguel de Tucumán, el personal de Didrop Este se hizo cargo de la vigilancia de las encomiendas hasta la llegada de las personas que figuraban como destinatarios”, remarcó la autoridad policial.

Sobre el operativo realizado este lunes, Nacusse indicó: “Hoy siendo las 19, arriba a esta empresa que está ubicada en el pleno centro tucumano, dos mujeres las cuales se apersonan a la oficina y retiran las encomiendas firmando el acta de entrega, a posterior son interceptadas y se las identifica como son las personas que figuran como destinatarias y remitentes”.

“De esta manera se ha logrado desarticular completamente esta pequeña organización que traía drogas desde Orán, Salta hasta Tucumán. También se han encontrado otros elementos de prueba como celulares, dinero, anotaciones que son de muchísima utilidad para la causa”, agregó.

Consultado sobre si las mujeres tenían antecedentes, manifestó, que se encuentran a la espera del informe de la provincia de Salta, de donde son oriundas las aprehendidas.

Por último, destacó: “Estamos completando otras directivas en forma paralela que ha dispuesto el Juzgado Federal N° 3 de Tucumán a cargo del doctor Díaz Vélez y de la Fiscalía Federal N° 1”.

“Resaltar el trabajo que viene realizando el personal de Unidades Especiales, en los puestos fronterizos, que el 90% del procedimiento fue de ellos y solo la entrega vigilada y el seguimiento que hicimos nosotros de la Dirección General de Drogas Peligrosas con la ayuda de la Policía Federal Argentina de Drogas Peligrosas”, finalizó el jefe de la DIGEDROP .

Fuente Comunicación Tucumán