Rechazaron el sobreseimiento de “Chucky” Casanova En una resolución que contradice lo solicitado por el Ministerio Público Fiscal, la magistrada Soledad Hernández ordenó que el imputado y otros dos acusados permanezcan bajo prisión preventiva por 60 días más.

La situación procesal de Javier “Chucky” Casanova dio un giro inesperado durante la última audiencia. A pesar de que la Fiscalía argumentó que no existen pruebas para vincularlo con un violento tiroteo en Tafí Viejo, la justicia decidió no cerrar esa investigación y, además, rechazó un acuerdo de condena condicional por tenencia de armas.

La balacera en Tafí Viejo: una investigación que sigue abierta

El primer hecho que se debatió fue el enfrentamiento armado ocurrido el pasado 21 de septiembre en una fiesta electrónica. Según la acusación original, Casanova —presunto integrante de “Los Gardelitos”— se enfrentó a tiros con el clan Ale, resultando herido en una pierna Jorge Alejandro González Anaya.

Sin embargo, el auxiliar de fiscal Gonzalo Guerra solicitó el sobreseimiento de Casanova basándose en:

Pericias balísticas: El arma hallada en su casa no coincide con las vainas encontradas en el lugar.

Pruebas fílmicas: Al mejorar la imagen de los videos de seguridad, solo se identifica a Ale, Vargas y González Anaya, pero no a Casanova.

Testimonios: Ningún testigo, ni siquiera el propio Facundo Ale, lo ubicó en la escena del crimen.

Pese a esto, la jueza Hernández consideró que aún no existe una “certeza negativa” absoluta sobre su participación y rechazó el cierre de la causa.

El rechazo al juicio abreviado: tras las armas de guerra

Paralelamente, se intentó resolver una segunda causa por tenencia ilegal de armas. Este proceso unificaba dos episodios:

Barrio Oeste II (Mayo 2024): Tras chocar su camioneta contra un poste mientras huía de la policía, a Casanova se le secuestró una pistola Bersa Thunder 9mm.

Allanamientos: En su domicilio se encontró una pistola calibre 11mm y municiones sin documentación.

La Fiscalía y los defensores, Facundo Herrera y Patricio Char, habían acordado una pena de tres años de prisión condicional. No obstante, la jueza no aceptó el convenio al considerar que la calificación jurídica debería ser más severa y que los hechos no admiten una ejecución condicional.

Medidas cautelares y futuro de la causa

Finalmente, el Ministerio Público Fiscal, representado por Mariano Fernández, logró la prórroga de las prisiones preventivas, aunque con matices en las solicitudes:

Facundo Ale: Continuará alojado en el penal de Benjamín Paz por 60 días (pese a la oposición de sus abogados, Ricardo Fanlo y Agustín Monteros).

González Anaya: Seguirá en prisión preventiva por el mismo plazo, ya que la jueza rechazó el pedido de arresto domiciliario al considerar que los riesgos procesales siguen vigentes.

Javier Casanova: También permanecerá privado de su libertad mientras avanza la instrucción.

De esta manera, los tres involucrados seguirán en el penal por los próximos dos meses mientras se recolectan nuevas evidencias en esta compleja causa que vincula a clanes enfrentados de la capital y el área metropolitana.

Fuente Los Primeros