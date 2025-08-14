Tucumán: jornada fría con lluvias aisladas y máxima de 16° El Servicio Meteorológico Nacional prevé para este jueves 14 de agosto un día fresco en Tucumán, con lluvias aisladas que se extenderán hasta la tarde.

El observador meteorológico Cristofer Brito informó que desde hoy ingresa un leve frente frío, lo que generará inestabilidad y lloviznas, especialmente en la zona de pedemonte. “La máxima será de 16°”, indicó.

Para el viernes 15 se esperan condiciones similares, con precipitaciones aisladas y temperaturas mínimas entre 11° y 13°, y máximas de 15° a 17°. “En algunos sectores lloverá y en otros no. El ambiente se mantendrá relativamente fresco”, agregó Brito.

Condiciones actuales:

En cuanto al pronóstico para el Día del Niño, Brito adelantó que el sábado 16 por la mañana podría haber lloviznas aisladas, pero que luego mejorará. El domingo 17 se presentará con cielo parcialmente nublado y una máxima de 20°, sin lluvias.

“Las condiciones de agosto siguen comportándose de manera bipolar”, concluyó el especialista.