El ministerio de Seguridad denunciará a Rodolfo Tailhade por supuesto espionaje ilegal sobre la familia de Manuel Adorni El legislador había denunciado, al margen de los viajes al exterior, que la esposa del jefe de Gabinete utiliza la custodia oficial para salir por la noche con amigas.

El ministerio de Seguridad, a cargo de Alejandra Monteoliva, denunciará al diputado kirchnerista Rodolfo Tailhade por supuesto espionaje ilegal. Lo que motivará el accionar judicial fueron los detalles que dio Tailhade sobre supuestos movimientos en la vida privada de Bettina Angeletti, la esposa del jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

El legislador había denunciado, al margen de los viajes al exterior, que la esposa del jefe de Gabinete utiliza la custodia oficial para salir por la noche con amigas. Lo hizo en el recinto, durante las preguntas que formularon diputados opositores tras el informe de gestión que brindó Adorni.

Luego el diputado kirchnerista insistió y dijo que, en septiembre de 2025, Angeletti viajó en primera clase a Madrid con cinco “mamis del colegio” y que se hizo cargo de los pasajes y la estadía.

“Espero con ansias que me haga la denuncia. Ojalá me denuncien porque eso va a significar que voy a poder ir (a la Justicia) a demostrar todo lo que dije”, aseguró Tailhade en una entrevista posterior.

Tailhade había afirmado que es cierto que todo ciudadano es inocente hasta que se pruebe lo contrario, como dijo Adorni en su exposición inicial, pero señaló que en el caso de enriquecimiento ilícito la causa se invierte y es el funcionario quien debe explicar de dónde sacó el dinero.

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