El Senado convirtió en ley la reforma laboral del gobierno de Javier Milei Con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones, la ley terminó su recorrido luego de haber partido aprobada hacia la Cámara de Diputados, pero sin el polémico artículo 44.

El Senado convirtió en ley la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. La aprobación del nuevo marco legal en relación con el trabajo de los argentinos se dio durante una jornada caliente con manifestaciones en la zona del Obelisco y frente al Congreso. Hubo cortes de calles en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires.

Con 42 votos afirmativos, 28 negativos y 2 abstenciones, la ley terminó su recorrido luego de haber partido aprobada hacia la Cámara de Diputados, pero ya sin el polémico artículo 44. Con lo que regresó a la Cámara Alta para su aceptación definitiva.

Los principales puntos de la reforma laboral

Indemnizaciones y costos de salida. Se achica la base para calcular la indemnización; quedan fuera el aguinaldo y premios no mensuales. Solo se cuenta el sueldo “normal y habitual”. Además, los juicios ya no usarán tasas judiciales elevadas, sino que se ajustarán por inflación (IPC) más un 3% anual y se creará el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), similar al sistema de la construcción, financiado por aportes mensuales de las empresas para cubrir despidos. Las sentencias judiciales se podrán pagar en cuotas (6 para grandes empresas, 12 para PyMEs).

Jornada laboral y “banco de horas”. Se permite extender la jornada diaria hasta las 12 horas, siempre que se respeten las 12 horas de descanso entre turnos. Además, las horas extra podrán no pagarse con dinero, sino “devolverse” al trabajador como tiempo libre o francos compensatorios, previo acuerdo escrito.

Vacaciones y descanso. Se podrán dividir en períodos de al menos 7 días y tomarlas fuera del período tradicional (octubre-abril) por mutuo acuerdo, garantizando que al menos cada 3 años el trabajador tenga vacaciones en verano.

Acuerdos con Sindicatos y Cajas. Se mantienen los descuentos compulsivos a los trabajadores (hasta un 2% del sueldo) para las Cajas y la contribución patronal a las Obras se mantiene en el 6%, sin la rebaja que se planeaba originalmente.

Blanqueo y servicios esenciales. Incentivo a la Formalización (RIFL): Plan temporal para regularizar trabajadores no registrados con condonación de deudas de aportes para los empleadores.

Límites a la huelga. En servicios esenciales (educación, salud, transporte), los gremios deberán garantizar al menos un 50% de funcionamiento durante las medidas de fuerza. Las fuerzas de seguridad tienen prohibido parar.