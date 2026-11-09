Milei respondió al pedido de diálogo del papa León XIV: “No quiero ponerlo en el debate rastrero de la política local” Luego del discurso del Papa en el Palacio Libertad, el presidente aseguró que está dispuesto a dialogar con los distintos sectores del país, pero consideró que en la Argentina los debates "no son honestos intelectualmente", y lo contrastó con que "la oposición el año pasado votó 40 leyes para destruir el equilibrio" macroeconómico.

Luego del discurso del papa León XIV en el Palacio Libertad, el presidente Javier Milei aseguró este domingo que está dispuesto a dialogar con los distintos sectores del país, pero consideró que en la Argentina los debates “no son honestos intelectualmente”, y lo contrastó con que “la oposición el año pasado votó 40 leyes para destruir el equilibrio” macroeconómico.

Minutos después de que el papa León XIV reclamara ante la dirigencia política nacional diálogo y convivencias democrática, el jefe de Estado respondió a ese pedido y expresó: “No estoy en contra de ninguna de esas cuestiones. Es la caracterización malévola que hace una parte del sistema político con la complicidad del periodismo. Me parece que los debates deberían ser honestos intelectualmente, y en la Argentina los debates no son honestos intelectualmente”.

“Son de una precariedad conceptual grosera. La verdad es que es un debate teñido por la demagogia. Le puedo citar cientos de casos. A la luz de los resultados del éxito fiscal, hay personas que lo apoyan pero siempre tienen un pero. Cada pero es aumento del gasto. No sé si lo hacen porque son deshonestos intelectualmente, ignorantes o malintencionados. Está clara la situación. Yo estoy dispuesto al diálogo. Ahora, el año pasado votaron 40 leyes para tratar de romper el equilibrio macroeconómico”, enfatizó Milei en diálogo con LN+.

Sobre el discurso que el sumo pontífice pronunció luego en el Palacio Libertad, el jefe de Estado expresó: “A mí me pareció una ponencia superlativa, y hay muchos elementos de muchísimo valor, pero prefiero guardarlo para mí”.

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La razón, explicó, es que cualquier elogio público suyo podría ser leído en clave de disputa doméstica: “Lo que yo le diga de lo que he apreciado del discurso del papa va a tener una lectura política. Y yo no quiero caer en esa miserabilidad de estar poniendo al Santo Padre en el debate rastrero de la política local, que además se caracteriza por una baja calidad y pésimo nivel intelectual”.

En tanto, el mandatario nacional se mostró “conmovido” por la llegada del Pontífice a la Argentina y consideró que “es algo verdaderamente estremecedor”.

“En el tramo donde yo tengo que caminar solo por la alfombra roja para esperarlo (en el Aeroparque Jorge Newbery), hasta ahí parecía todo como el protocolo convencional. Y cuando empecé a ver cuando bajaba la escalinata del avión, era una emoción muy fuerte”, admitió.

El papa León XIV con Javier Milei.

Sobre la reunión que mantuvo con el Santo Padre en Casa Rosada, detalló: “La verdad es que hemos estado hablando de cuestiones que hacen a los fundamentos morales de la política. Básicamente interactuamos en términos del rol de las Sagradas Escrituras en el proceso decisorio, algo de lo que vengo trabajando. Hablamos del derecho natural también”.

Previamente, en el discurso que Milei pronunció ante León XIV, manifestó: “Quiero darle una cálida bienvenida en nombre de todos. Hoy comienzan jornadas de gran alegría y reflexión nacional para los católicos, quienes profesan otras religiones, los argentinos no creyentes y quienes vinieron de otros países para participar de la visita”.

Y destacó: “Por eso, me alegra ver a todo el arco político aquí, demostrando que hay motivos y ocasiones que van más allá de nuestras diferencias”.