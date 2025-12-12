Encontraron 45 autos y 7 motos de alta gama en una finca vinculada a dirigentes de AFA Todos los vehículos son propiedad de la firma Real Central SRL, indicaron fuentes judiciales.

Un total de 54 vehículos -45 autos de lujo o colección, 7 motocicletas de alta cilindrada y dos kartings- fueron secuestrados por la Justicia. Habían sido encontrados durante el allanamiento a la mansión de Villa Rosa, Pilar, cuya propiedad se atribuye a presuntos testaferros del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los vehículos están en un galpón de grandes dimensiones y todos figuran como de propiedad de la firma “Real Central SRL”, informaron fuentes judiciales. El juez federal Daniel Rafecas ordenó secuestrarlos y tasarlos.

Entre los autos encontrados, hay varios Porsche, un Audi, un BMW, motos Harley Davidson y una Ferrari F430 coupe. Otros vehículos de colección fueron identificados con su número de patente y los investigadores aún estaban intentando establecer qué modelos eran.

El magistrado ordenó hoy el allanamiento de la mansión de Villa Rosa, Pilar, denunciada como de propiedad de supuestos testaferros del titular de la AFA.

MIRA TAMBIÉN Allanaron una mega estancia en Pilar que adjudican a “Chiqui” Tapia y al tesorero de la AFA

El procedimiento comenzó a primera hora de la mañana y se encuentran en el lugar seis peritos designados para efectuar la tasación de la finca, 3 de la Corte Suprema de Justicia y 3 del Colegio de Martilleros de San Isidro.

Además se ordenó filmar la totalidad del predio y tomar fotografías, informaron a Infobae fuentes judiciales.

La investigación

MIRA TAMBIÉN Santiago del Estero: descubren que un comerciante tucumano vendía sándwiches de milanesa hechos con papel higiénico

Desde el inicio de la causa judicial el lugar se encuentra custodiado por la Policía Federal y según un informe recibido por el juzgado, la sociedad investigada tiene 59 vehículos a su nombre, algunos de alta gama y otros de colección. Se sospecha podrían estar en galpones dentro de esa finca.

La mansión está a nombre de la sociedad “Real Central SA” de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, investigados como supuestos testaferros de altos dirigentes de la AFA.

Pantano figura inscripto en ARCA como prestador de “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas”. En octubre de 2024 se acogió a la regularización de bienes. Su madre Conte es jubilada.

MIRA TAMBIÉN Reforma laboral: qué estatutos y contratos de trabajo especiales deroga el proyecto de Milei

Según los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires, el predio ahora allanado fue adquirido por Carlos Tevez en julio de 2017, seis años más tarde se vendió a la firma MALTE SRL y menos de un año después, el 30 de mayo de 2024 la adquirió “Real Central SRL” de Pantano y su madre Conte, los actuales propietarios.

De acuerdo con la denuncia que presentó la Coalición Cívica, la propiedad tiene desde pista de entrenamiento para equinos y un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera hasta un helipuerto propio y múltiples instalaciones deportivas.

Propiedades en un barrio privado

MIRA TAMBIÉN La CGT convocó a una masiva movilización el 18 de diciembre contra la reforma laboral

Este procedimiento se suma a otro ordenado ayer en un barrio privado de Pilar donde hay dos propiedades a nombre de esa misma sociedad y en la que el resultado fue “positivo” con secuestro de documentación, como por ejemplo comprobantes de pagos de expensas a nombre de la sociedad “Real Central” durante 2025 pero de otra empresa, “WICCA SA”, durante 2024, explicaron las fuentes.

A raíz de eso, el juez Rafecas ordenó ayer otro allanamiento a las oficinas de administración del barrio privado “Ayres Plaza” de Pilar.

Pantano y su madre tienen ya prohibido salir del país y se inhibieron sus bienes y cuentas bancarias

El hombre fue presidente de la Asociación Argentina de Futsal y ocupó un cargo en la tesorería del Club Almirante Brown. Es monotributista y al momento de la denuncia tenía una deuda bancaria de poco más de 2.000.000 de pesos.

Su madre es jubilada y trabajadora autónoma. Incluso durante la pandemia cobró el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.

La empresa a nombre de ambos compró el predio de Villa Rosa, de 105.000 hectáreas, sede de la mansión.

Con este panorama es que la Coalición Cívica denunció “la posible utilización de la sociedad como pantalla para bienes de terceros”, que “permiten inferir la posible comisión del delito de lavado de activos mediante la ocultación y disimulación del origen de bienes de alto valor económico”.

Las sospechas sobre quiénes serían los verdaderos dueños de la propiedad y los autos de lujo llegan a partir de testimonios de vecinos, que dicen haber visto al presidente de la AFA frecuentemente en ese lugar, según la denuncia.

Fuente Infobae