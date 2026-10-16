La selección Argentina se enfrentará a Uruguay y Costa Rica El cambio de planes por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se dio por la caída de la gira por Asia, en la cual la Albiceleste se iba a enfrentar a Arabia Saudita e India.

La selección argentina se medirá ante Uruguay y Costa Rica en la fecha FIFA de noviembre. El elenco dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a la Celeste en la Bombonera el 13 de noviembre y al combinado costarricense en el Mario Alberto Kempes, de Córdoba el 17 de noviembre.

El cambio de planes por parte de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) se dio por la caída de la gira por Asia, en la cual la Albiceleste se iba a enfrentar a Arabia Saudita e India.

Los próximos compromisos de la Selección serán los primeros de la era “post Messi”, tras lo que fue su retiro del combinado mayor ante Benín. A su vez, se tratan de los últimos dos encuentros antes del vencimiento del contrato de Scaloni.

El DT ya inició charlas con Claudio Tapia, presidente de la AFA, para acordar la renovación de su vínculo. Sin embargo, todavía no se oficializó la continuidad, aunque hay optimismo de ambas partes.

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Scaloni no contará con Lautaro Martínez, Nahuel Molina ni Leandro Paredes para la próxima fecha FIFA que afrontará la selección argentina.

El delantero del Inter sufrió una distensión muscular en el muslo izquierdo que lo dejaría afuera de las canchas el próximo mes. De esta manera, se espera que regrese para después de la doble jornada de amistosos con su club.

En el caso de Paredes, aún debe cumplir siete fechas de las diez de sanción tras la expulsión en la final del Mundial contra España, y lo mismo sucede con Nahuel Molina, sancionado con siete fechas (debe otras cuatro).

Sin embargo, la AFA apeló para que le reduzcan la pena al mediocampista y en las próximas semanas podría haber novedades acerca de esa resolución.