Conductores de plataformas de viajes deberán inscribirse obligatoriamente en el registro municipal El trámite no tendrá costo ni canon y exigirá licencia, certificado de reincidencia, seguro para transporte oneroso y VTV vigente, entre otros requisitos. También habrá una inspección municipal. “Los vecinos tienen que saber quién los transporta”, explicó el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo.

La Municipalidad de San Miguel de Tucumán pondrá en funcionamiento desde este jueves 1° de octubre el Padrón Municipal Digital de Propietarios de Vehículos y Conductores que prestan servicios de transporte de pasajeros mediante plataformas digitales y están contemplados en la ordenanza del Sistema Único de Transporte de Pasajeros en Automóviles (SUTRAPA). La inscripción será gratuita, no tendrá canon y, una vez cumplidos los requisitos, los vehículos recibirán una identificación mediante código QR.

La medida forma parte del proceso de regulación de las aplicaciones de transporte que impulsa el Municipio y, según explicó el secretario de Movilidad Urbana, Carlos Arnedo, apunta principalmente a reforzar la seguridad de los pasajeros y permitir que la administración municipal cuente con información actualizada sobre las personas y los vehículos afectados a esta modalidad. “Este registro forma parte de un trabajo que venimos desarrollando desde hace meses, siguiendo una política clara de la intendenta Rossana Chahla: ordenar el transporte y cuidar a quienes lo utilizan. Así como avanzamos con los taxis, ponemos en práctica el padrón para los conductores de plataformas ante la falta de cumplimiento de las empresas”, sostuvo Arnedo.

La puesta en marcha del registro fue establecida mediante la Resolución Nº 0033/D.S./2026 y se encuadra en las ordenanzas Nº 5483/2025 y Nº 5484/2025, sancionadas a fines de 2025 por el Concejo Deliberante, y su reglamentación. El padrón comprenderá a propietarios de vehículos y conductores que presten servicios de transporte de pasajeros mediante plataformas digitales de intermediación.

Arnedo remarcó que la implementación del sistema ya estaba prevista dentro del proceso de ordenamiento del sector.

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“Los vecinos tienen que saber quién los transporta y en qué condiciones. Cuando una persona solicita un viaje, la seguridad debe estar respaldada por documentación vigente, un seguro adecuado y un vehículo que cumpla con los requisitos”, expresó el funcionario.

Arnedo sostuvo además que el Municipio reconoce a las plataformas como parte del sistema de movilidad de la capital, aunque advirtió que su funcionamiento debe ajustarse a las disposiciones locales. “Las plataformas forman parte de la movilidad de la ciudad y el Municipio tiene la responsabilidad de establecer reglas claras y controlar que se cumplan. La tecnología facilita un viaje, pero no reemplaza las obligaciones de quienes prestan el servicio”, afirmó.

Un trámite gratuito y sin canon

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La incorporación de los conductores de plataformas digitales al padrón municipal no tendrá costo ni implicará el pago de un canon. “El trámite es sin costo y sin canon. No buscamos recaudar: buscamos que los vecinos viajen seguros y que quienes trabajan al volante tengan reglas claras. Esa es la política que impulsa la intendenta y que estamos llevando adelante”, señaló Arnedo.

El operativo de registración se extenderá desde este 1° de octubre hasta el 30 de noviembre, inclusive. La Dirección del SUTRAPA brindará asistencia presencial en la Estación del Trencito del Parque 9 de Julio, de 8 a 13, y en la sede municipal de avenida Sáenz Peña 56, de 8 a 16.

Cómo deberán inscribirse los conductores

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La primera etapa del procedimiento será digital. Los interesados deberán ingresar al sistema Ciudadano Digital (CiDiTuc) utilizando su CUIL y contraseña, dirigirse al apartado de trámites de SUTRAPA y seleccionar la opción “Registro para transporte de pasajeros mediante plataformas digitales de intermediación”.

Allí tendrán que completar sus datos personales y cargar la documentación exigida tanto para el conductor como para el vehículo.

Entre los requisitos para los conductores se encuentran el DNI, la Licencia Nacional de Conducir categoría D1 vigente en el caso de los automóviles, la licencia correspondiente según cilindrada para las motos, el Certificado de Reincidencia y una fotografía tipo selfie.

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En cuanto a los vehículos, deberán presentar un informe de dominio, seguro correspondiente para el transporte oneroso de pasajeros, Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente y, cuando el automóvil no sea propiedad del conductor o prestador, la documentación que acredite la autorización para utilizarlo a través de la aplicación Mi Argentina.

Además, los vehículos deberán respetar la antigüedad máxima establecida por la Ordenanza Nº 5483/25, fijada en 13 años.

Inspección municipal y un código QR para cada vehículo

Una vez concretada la inscripción y luego de que la documentación sea verificada y validada, comenzará la segunda etapa. El Municipio realizará una inspección del vehículo para constatar sus condiciones de seguridad y el cumplimiento de los demás requisitos establecidos.

Superada esa instancia, se colocará en el vehículo una identificación visible mediante un código QR. A través de ese código, los usuarios podrán consultar la situación administrativa del conductor y/o del vehículo registrado.

La identificación tendrá exclusivamente una función de consulta e identificación y no constituirá por sí misma una licencia, habilitación o credencial municipal.

El padrón también permitirá realizar un seguimiento de la vigencia de la documentación y generar alertas frente a vencimientos, modificaciones de datos, cambios de vehículos, bajas o desvinculaciones de las plataformas y otras situaciones que puedan modificar las condiciones bajo las cuales se presta el servicio.

Con la puesta en marcha del registro, el Municipio avanza en una nueva etapa de la regulación de las plataformas digitales, luego de haber establecido el marco normativo para la actividad, con el objetivo de identificar a los conductores y vehículos que circulan en la capital y fortalecer los controles sobre esta modalidad de transporte.

Fuente Municipalidad San Miguel de Tucumán