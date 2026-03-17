Cristina Kirchner declaró en el juicio por la Causa Cuadernos En su indagatoria volvió a denunciar una persecución: "Hubo prácticas mafiosas de jueces para apretar a empresarios".

Cristina Kirchner declaró en Comodoro Py en el juicio por la causa Cuadernos de las Coimas: “Estoy cumpliendo una condena injusta” (en relación a la sentencia por Vialidad). La expresidenta hizo su descargo de manera presencial en los tribunales federales de Retiro. Está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios de la obra pública.

En su indagatoria en la causa Cuadernos, Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución: “Hubo prácticas mafiosas de jueces para apretar a empresarios”. La expresidenta crtiicó: “Estamos ante una causa donde juez de Instrucción, Claudio Bonadio, y fiscal de instrucción, Carlos Stornelli, son directamente mafiosos. Ya no estamos ante persecución política”.

Duras críticas de Cristina Kirchner a la Justicia: “Bonadio y Stornelli son mafiosos”

La expresidenta Cristina Kirchner redobló las críticas a la Justicia, en su declaración presencial en el juicio por la causa de los Cuadernos de las Coimas: “Hay jueces que no son imparciales, estamos en una causa donde el juez, Claudio Bonadio (que murió en 2020) y el fiscal, Carlos Stornelli, son mafiosos. Estamos inmersos en prácticas mafiosas por parte de jueces y fiscales”.

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En su indagatoria en la causa Cuadernos, la expresidenta Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución: “Si me hubiera robado millones de dólares, no estaría acá”: “Desde el 6 de noviembre me tocó, hasta que me enfermé, escuchar que había recibido 204 hechos de coimas. ¿Dónde, cuándo, cómo, de quién? Además, ¿dónde está esa plata?”.

La exmandataria cuestionó: “Me dieron vuelta, me allanaron, me rompieron la casa de El Calafate. ¿Ustedes saben cómo vivo yo, cómo viven mis hijos? ¿Qué es eso de que me robé un PBI? Si yo tuviera toda esa plata, no estaría acá”.

Las desafiantes respuestas de CFK cuando el juez le preguntó por sus apodos y antecedentes

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Cuando comenzó la audiencia, Cristina Kirchner se mostró molesta durante las formalidades iniciales: hizo gestos y contestó irónicamente.

Al ser consultada por el juez sobre si iba a prestar declaración, respondió: “Estoy sentada acá para venir a hablar y hacer manifestaciones”.

Poco después, cuando el magistrado le preguntó sobre su apodo, la exmandataria, entre risas, expresó: “Me dicen Cristina, podría decirle algunos otros, pero no me parecen adecuados”.

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Acerca de la pregunta relacionada a sus condiciones de vida, la acusada se limitó a responder: “Son de público y notorio conocimiento”.

Cuando llegó la última consulta, relacionada a los antecedentes penales que recuerde, Cristina Kirchner contestó: “Sabe que estoy detenida, vine en calidad de detenida con prisión domiciliaria. Me parece que estas preguntas son de carácter público y notorio. El único antecedente penal que tengo es la condena de Vialidad de la que pienso comenzar a hablar precisamente en este momento”.

Sobre el final de la primera parte de la audiencia, la exmandataria consultó con ironía: “¿Alguna otra duda?, ¿interrogante?, ¿está todo bien ahora?“.

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Cristina Kirchner se presentó Comodoro Py para declarar en el juicio por la causa Cuadernos de las Coimas. La custodia de la expresidenta la llevó desde su casa en Constitución a los tribunales federales de Retiro. Está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios de la obra pública.

Cristina Kirchner: “Milei anunció que voy a seguir presa y eso viola la Constitución”

En su indagatoria en la causa Cuadernos de las Coimas, la expresidenta Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución: “Javier Milei anunció que voy a seguir presa y eso viola la Constitución”.

La exmandataria planteó: “El Presidente Milei dijo (en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso) que voy a seguir presa por Cuadernos y Pacto con Irán. Más violatorio de la manda constitucional no hay desde la época de Juan Manuel de Rosas no hay”.

Milei había planteado el 1° de marzo en el Congreso: “Manga de chorros. Por eso tienen a su líder presa y va a seguir presa: por la causa Cuadernos, por Vialidad, por el Memorándum con Irán, porque fueron los más chorros de la historia”.

Cristina Kirchner volvió a denunciar una persecución y advirtió: “Con este Poder Judicial puedo morir presa”

En el juicio de la causa Cuadernos de las Coimas, en los tribunales federales de Comodoro Py, la ex vicepresidenta volvió a denunciar una persecución y advirtió: “Con este Poder Judicial puedo morir presa, pero créanme que en algún momento esto se va a terminar”. La dirigente vuelve a su casa en Constitución, donde cumple arresto domiciliario por la condena de la causa Vialidad.

También acusó a jueces y fiscales de ser mafiosos y se refirió al caso como “un disparate”. Se negó a responder preguntas. Está acusada de ser la jefa de una asociación ilícita dedicada a la recaudación de coimas de empresarios de la obra pública.

Dijo que le parece “un gran disparate esta causa”: “Me gustaría que alguien vincule hechos que me atribuyen: cómo me pagaron, cómo fue, pero además ¿es creíble? ¿Es posible esta instrucción con las prácticas mafiosas del juez (Claudio Bonadio, que murió en 2020) y de Carlos Stornelli, que hoy sigue siendo fiscal?”.

Luego, la expresidenta Cristina Kirchner volvió a su casa en Constitución, en San José 1111, donde cumple arresto domiciliario. La dirigente fue recibida por una multitud de militantes K, en su respaldo, a quienes saludó al bajar del auto, y luego entró a su departamento.

Fuente TN