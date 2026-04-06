Investigan a Adorni por presunto enriquecimiento ilícito: citan a un exfutbolista y buscan quién pagó sus viajes El fiscal Gerardo Pollicita pidió reconstruir operaciones inmobiliarias y convocó como testigo a quien fue dueño de un departamento clave en la causa.

El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso una nueva batería de medidas de prueba en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tiene como imputado al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. La investigación apunta a reconstruir tanto la evolución de su patrimonio como el financiamiento de viajes al exterior.

En ese marco, el funcionario judicial citó a declarar como testigo al exfutbolista Hugo Morales, quien fue el anterior propietario de un departamento ubicado en el barrio porteño de Caballito que hoy pertenece a Adorni. La declaración será este martes vía Zoom.

Ese inmueble, de casi 200 metros cuadrados y ubicado en la calle Miró al 500, fue vendido por Morales en abril de 2025 a dos jubiladas por 200.000 dólares. Meses después, el 18 de noviembre de ese mismo año, las mujeres se lo vendieron a Adorni por 230.000 dólares. Según consta en la causa, el funcionario habría abonado solo 30.000 dólares de su bolsillo y el resto mediante un crédito otorgado por las propias vendedoras, con garantía hipotecaria.

Además, para este miércoles fue convocada a declarar la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en la operación de compraventa.

Propiedades bajo la lupa

La fiscalía también solicitó informes detallados sobre los bienes vinculados a Adorni y a su esposa, Bettina Angeletti, tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la provincia.

Los pedidos incluyen el historial completo de dominio de los inmuebles (titulares, transferencias, hipotecas y antecedentes registrales) y datos de los consorcios para conocer gastos como expensas, cuentas desde las que se pagan y posibles obras o mejoras.

Entre las propiedades bajo análisis figuran el departamento de Caballito, una casa en el country Indio Cuá (Exaltación de la Cruz) y otros inmuebles en Parque Chacabuco y La Plata que, según la denuncia, no habrían sido vendidos al momento de adquirir los nuevos bienes.

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También se requirió a la AGIP información sobre impuestos como el ABL y otros gravámenes asociados.

Viajes y gastos

Otro eje central de la investigación son los viajes al exterior del jefe de Gabinete y su familia. Pollicita pidió ampliar la información a la Dirección Nacional de Migraciones para reconstruir con mayor precisión los itinerarios y modalidades de traslado.

El objetivo es determinar destinos, fechas, condiciones de vuelo y, especialmente, quién pagó cada uno de los viajes. En ese sentido, se solicitaron datos a organismos como la ANAC, EANA y aeropuertos, además de requerir a compañías aéreas información sobre reservas, tickets, check-in, equipaje, facturación y medios de pago.

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La fiscalía busca establecer si los gastos son compatibles con los ingresos declarados por el funcionario. Entre otros puntos, intenta verificar un presunto viaje a Aruba en diciembre de 2024 y detectar otras salidas no oficiales.

Declaraciones juradas y otras causas

Como parte de las medidas, también se incorporarán las declaraciones juradas patrimoniales de Adorni para analizar su evolución.

La causa se inició a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano, quien señaló inconsistencias entre las declaraciones presentadas por el funcionario, incluyendo la posible omisión de activos financieros y depósitos en el exterior.

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En paralelo, Adorni enfrenta otra investigación vinculada a un vuelo privado a Punta del Este durante el feriado de Carnaval, que habría sido pagado por un empresario vinculado a la TV Pública, área que depende de su órbita.

Ambas causas tramitan en los tribunales de Comodoro Py, bajo la órbita del juez federal Ariel Lijo, con intervención del fiscal Pollicita.