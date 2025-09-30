Milei visitó Tierra del Fuego para dar inicio a una serie de viajes de campaña, pero debió cancelar una recorrida por protestas en la calle En Ushuaia, el presidente defendió los resultados de su plan económico y visitó dos de las plantas industriales de Newsan. También intentó encabezar una convocatoria en el centro de la ciudad, que fue desactivada en medio de un fuerte operativo de seguridad.

El presidente Javier Milei viajó este lunes a Tierra del Fuego para dar inicio a una agenda de actos de campaña con los que recorrerá más de diez provincias de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. Desde Ushuaia, el mandatario atribuyó las críticas que recibe su gestión a la profundidad de las reformas que se están llevando a cabo.

“Imaginate alguien que está haciendo una reforma de 180 grados como la que estamos impulsando nosotros, evidentemente el statu quo se va a quejar”, dijo en declaraciones a la radio local Aire Libre FM, y sostuvo: “Hay que dejar el pasado atrás y hay que avanzar”.

Milei defendió los resultados de su plan económico al asegurar que, durante la primera mitad de su mandato, 12 millones de personas dejaron de estar por debajo del umbral de pobreza y seis millones de argentinos que antes no podían alimentarse actualmente sí lo hacen.

“Esta es una elección nacional. Entonces lo que se pone en juego son estas cosas: ¿Querés volver a vivir con la inflación? ¿Querés tener a la gente esclavizada con la dádiva? ¿Querés que la gente se muera de hambre? ¿Que la pobreza explote? ¿O querés una situación donde la pobreza está cayendo, la indigencia está cayendo, la economía se está recuperando, la inflación va desapareciendo de a poco?”, expresó el presidente Milei.

Durante la jornada, Milei recorrió dos de las plantas industriales de Newsan en Ushuaia.

Durante la entrevista, el presidente defendió los resultados de su gestión y contrastó la situación actual con la que recibió en diciembre de 2023. “Nosotros hemos sacado a 12 millones de personas de la pobreza. ¿Eso quiere decir que estamos bien? No, porque todavía quedan 31% de pobres en la Argentina. Es un número enorme, dolorosísimo. ¿Pero vos preferís tener 12 millones más de pobres?”, argumentó.

Más adelante, Milei se refirió a la situación de la industria fueguina, que desde hace meses registra una serie de reclamos vinculados con la política de apertura de las importaciones. Allí identificó al sindicalismo argentino como un actor alineado con intereses políticos y con lo que denominó “el partido del Estado”, un modelo que, según él, ha llevado al país de la prosperidad al subdesarrollo durante las últimas siete u ocho décadas.

En concreto y frente a las movilizaciones de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y otros sectores, Milei sostuvo que su administración representa “la esperanza de un futuro mejor” y defendió los resultados obtenidos hasta el momento: “Lo estamos haciendo, porque los resultados nos avalan”.

Los gremios vienen advirtiendo que la baja en los aranceles a las importaciones puso en riesgo a la industria fueguina, donde se produce y comercializa tecnología. En su paso por la planta de Newsan, uno de los focos de conflicto, el mandatario destacó la interacción con los trabajadores y aseguró que tuvo “una muy linda experiencia”.

Sobre el régimen fiscal de Tierra del Fuego, Milei defendió la vigencia de los derechos adquiridos y los acuerdos existentes, y consideró que la provincia es un ejemplo de los beneficios de reducir la carga impositiva. “Tierra de Fuego es la muestra de que si vos le quitas la carga fiscal a un lugar, se expande. El problema no es la ventaja que tiene Tierra del Fuego. El problema es el continente todo lo que paga además de impuestos”, sostuvo.









Respecto de su vínculo con los gobernadores, Milei dijo que mantiene “relaciones institucionales” con todas las provincias a través del ministro del Interior, Lisandro Catalán, y del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, pero aclaró que todavía no dialogó directamente con Gustavo Melella. “No tiene que ser siempre de manera directa; a veces puede ser de manera indirecta y también trabajar”, afirmó.

Durante la jornada, Milei recorrió dos de las plantas industriales de Newsan en Ushuaia. El mandatario estuvo acompañado por la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, así como por los candidatos de La Libertad Avanza para las próximas elecciones del 26 de octubre, Agustín Coto y Miguel Rodríguez.

Recorrida cancelada

Más tarde, emprendió lo que en principio pretendía ser una caminata por el centro de la ciudad, pero que finalmente fue cancelada en medio de manifestaciones de repudio y un fuerte operativo policial.

Mientras estaba en la calle, el jefe de Estado saludó a sus seguidores con un megáfono y pidió “no aflojar” en el camino de las reformas, asegurando que “la libertad avanza o la Argentina retrocede”.

“Quiero decirles que es un gusto enorme poder estar aquí con ustedes. Vengo a pedirles que no aflojen, sabemos que el camino no es fácil, pero no podemos volver atrás. No queremos inflación, no queremos inseguridad ni 57% de pobres. Esta vez el esfuerzo va a valer la pena. No queremos volver al pasado, queremos seguir el camino de la esperanza, porque la libertad avanza o la Argentina retrocede”, expresó el presidente al llegar a la capital fueguina, donde lo esperaba un reducido grupo de seguidores libertarios.









El mandatario insistió en que su gobierno está logrando reducir la inflación, la pobreza y la indigencia, y llamó a mantener la confianza en las políticas económicas implementadas desde diciembre de 2023. Sin embargo, minutos después, suspendió la caminata en el centro en medio de una baja convocatoria y fuertes protestas en su contra.