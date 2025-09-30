Nuevos documentos vinculan a Espert con una organización narco y piden sacarlo de una comisión clave de Diputados La Justicia de Estados Unidos tiene en su poder un documento contable en el que aparece el nombre del diputado libertario como receptor de 200 mil dólares por parte de una empresa relacionada a Fred Machado, argentino acusado en ese país por narcotráfico y fraude. En medio del escándalo, la oposición pidió que sea apartado de la presidencia de Presupuesto.

Diputados del bloque Unión por la Patria (UxP) reclamaron la remoción inmediata de José Luis Espert de la presidencia de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, luego de que se conocieran documentos judiciales de Estados Unidos que lo vinculan con el empresario argentino Federico “Fred” Machado, acusado de narcotráfico y fraude.

El jefe de la bancada peronista, Germán Martínez, sostuvo en su cuenta de X: “José Luis Espert no puede seguir presidiendo la Comisión de Presupuesto. Exigiremos su remoción inmediata del cargo. No se puede debatir seriamente el Presupuesto 2026 con un diputado con vínculos narcos sentado en la presidencia de la comisión”.



MIRA TAMBIÉN Milei atacó al kirchnerismo, defendió a Espert y reconoció una fuerte desaceleración económica

También se sumó a los cuestionamientos Martín Soria, exministro de Justicia, quien señaló que el libertario “fue financiado con plata del narcotráfico” y que “la Justicia argentina lleva cuatro años sin avanzar en las causas que lo involucran”.

El trasfondo del caso

La controversia se originó en documentos incorporados al expediente judicial que tramita en Texas contra Machado y su socia, la empresaria estadounidense Debra Lynn Mercer-Erwin. En esa contabilidad, utilizada como prueba en un juicio que ya condenó a Mercer-Erwin a 16 años de prisión, aparece un registro del 1 de febrero de 2020 que consigna un giro de 200 mil dólares a nombre de José Luis Espert.

La investigación en Estados Unidos apunta a un fraude millonario con la compraventa ficticia de aviones que, según los fiscales, también habría servido como pantalla para operaciones de narcotráfico. Machado, detenido en Argentina desde 2021, espera que la Corte Suprema defina si será extraditado a Estados Unidos.

MIRA TAMBIÉN Milei visitó Tierra del Fuego para dar inicio a una serie de viajes de campaña, pero debió cancelar una recorrida por protestas en la calle

En paralelo, en la Argentina, Juan Grabois denunció a Espert en la Justicia federal de San Isidro por presunto lavado de activos a partir de esos registros. El expediente está en manos del juez Lino Mirabelli y del fiscal Rodolfo Domínguez.

En este video, todos los detalles de la denuncia que presentamos para que se investigue a José Luis Espert. Está probado que recibió al menos 200.000 dólares de la banda narco de Fred Machado, condenada por la Justicia de Texas, Estados Unidos. pic.twitter.com/dLUmOTpCYR MIRA TAMBIÉN El Gobierno extiende la jubilación anticipada por un año: quiénes podrán acceder al beneficio — Juan Grabois (@JuanGrabois)

September 29, 2025

Machado no solo figura como aportante de fondos: en 2019 habría facilitado a Espert el uso de un avión y una camioneta Jeep Cherokee durante su campaña presidencial, además de otros apoyos logísticos. En un video de aquel año, el propio diputado agradeció públicamente al empresario por el traslado a Viedma para la presentación de su libro.

La respuesta de Espert

El diputado de La Libertad Avanza negó cualquier ilegalidad y calificó las acusaciones como parte de “una operación política”. “Esta campaña sucia viene de 2021. Se imagina que si yo hubiera sabido que esa persona era esto, no estaría agradeciendo a los cuatro vientos”, declaró, en referencia a Machado.