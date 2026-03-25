Realizan un operativo integral para rescatar animales de pastoreo en el sur tucumano El Gobierno de Tucumán, a través de la Secretaría de Producción, lleva adelante un amplio operativo con medios aéreos, logística, personal y asistencia alimentaria para rescatar animales y acompañar a productores afectados por las inundaciones, en articulación con fundaciones y el sector privado.

Por instrucción del gobernador Osvaldo Jaldo se ejecuta en el sur provincial un operativo integral y sin precedentes para el rescate de animales de pastoreo afectados por las inundaciones, que incluye el despliegue de helicópteros, lanchas, personal especializado, insumos veterinarios y provisión de alimento, en un trabajo coordinado con organizaciones civiles y productores locales.

El secretario de Producción, Eduardo Castro, destacó la rápida respuesta y el despliegue territorial. “Fue un fin de semana atípico, con mucho movimiento y un fuerte trabajo articulado con distintas instituciones y organizaciones”, afirmó.

“El Gobierno provincial puso a disposición todos los recursos necesarios: medios aéreos, logística, asistencia alimentaria y acompañamiento económico para sostener este operativo”, remarcó Castro.

Trabajo conjunto y solidaridad

El funcionario subrayó el valor del trabajo articulado con distintos actores y fundaciones.

“Muchos productores colaboraron con sus propias lanchas y el Gobierno cubre los insumos necesarios para su funcionamiento, lo que refleja un verdadero trabajo solidario y coordinado”, explicó.

Asimismo, se convocó a una mesa interinstitucional con la participación de veterinarios, colegios profesionales, universidades y organismos públicos para organizar la asistencia en territorio.

“Logramos coordinar acciones con todos los sectores para dar una respuesta rápida y eficiente ante la emergencia”, sostuvo.

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Rescate, asistencia y sanidad animal

El operativo permitió rescatar entre 70 y 80 animales de pastoreo que se encontraban aislados por el agua y el barro. Los ejemplares fueron trasladados a distintos espacios para su recuperación y resguardo.

“Se trabajó intensamente para extraer la mayor cantidad de animales posible y brindarles atención veterinaria, alimento y condiciones adecuadas”, indicó Castro.

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En paralelo, se distribuyeron insumos veterinarios y descartables para prevenir enfermedades zoonóticas, reforzando el abordaje sanitario.

Apoyo aéreo en zonas críticas

Uno de los puntos clave fue la intervención aérea en áreas de difícil acceso, especialmente en la zona de Sol de Mayo, la más afectada.

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“El helicóptero realizó vuelos estratégicos para monitorear y arrojar fardos de alimento en sectores donde los animales estaban aislados”, detalló el secretario.

También se trabajó por vía terrestre en Barrancas y Las Ánimas, con la colaboración de Defensa Civil, bomberos voluntarios y personal del sistema de salud.

Si bien se registraron algunas pérdidas debido a la rapidez del fenómeno climático, desde el Gobierno provincial destacaron que el objetivo central es continuar con la asistencia y recuperación del sector productivo.

“Vamos a seguir con el rescate, la atención sanitaria y la alimentación de los animales, acompañando a cada productor afectado”, concluyó Castro.

Fuente Comunicación Tucumán